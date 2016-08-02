Архангельск, 2 августа, 2016, 12:12 — ИА Регнум. С 7 августа «Архангельскхлеб» поднимет цены на всю хлебобулочную продукцию на 5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.

Илья Мешков. Хлебы. 1912

Повышение произойдет во всех торговых сетях и распространится также на все слоеные и кремовые изделия. Причин очередного скачка цен на предприятии не сообщили.

Напомним, последний раз «Архангельскхлеб» поднимал цены на свою продукцию в апреле 2016 года. Тогда производитель хлеба от комментариев отказался, а замминистра регионального министерства АПК и торговли Ирина Бажанова пояснила, что цена на хлеб растет потому, что очень сильно подорожала ржаная мука — на 50%, пшеничная — на 17%, а также сахар.