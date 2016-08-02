Пекин, 2 августа, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Ли Хуэй, выступая перед журналистами, рассказал о перспективах сотрудничества двух стран. По словам китайского дипломата, в настоящее время отношения России и Китая вышли на принципиально новый уровень.

ru.china-embassy.org Посол КНР в России Ли Хуэй

«На фоне слабого роста мировой экономики Китай и Россия принимают активные меры по углублению сотрудничества во многих сферах. Экономические вопросы станут главными на повестке дня предстоящего саммита G20 в Ханчжоу. РФ и КНР продолжают играть ключевую роль в процессе восстановления мировой экономики», — заявил Ли Хуэй.

Китайский дипломат отметил, что визит президента РФ Владимира Путина в КНР в июне 2016 г., а также соглашения, подписанные в ходе этого визита, продемонстрировали искренность партнерских отношений двух стран, пишет «Сина синьвэнь».

Китайская сторона предложила создать уникальную китайско-российскую площадку для инновационного сотрудничества. Данная платформа поможет координировать работу в рамках ряда стратегических проектов, в том числе совместного строительства широкофюзеляжного самолета и высокоскоростного железнодорожного маршрута Москва-Казань.

Посол КНР в России подтвердил информацию о готовящемся визите премьер-министра Госсовета КНР Ли Кэцяна в Россию, который состоится 7−8 ноября 2016 г. Кроме того, Ли Кэцян проведет рабочую встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в рамках саммита G20 в сентябре этого года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 25 июня 2016 г. президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Пекин. Представители КНР и РФ подписали ряд соглашений в области транспорта, энергетики и авиастроения.