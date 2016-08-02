Ярославль, 2 августа, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов своим первым указом на этом посту отправил в отставку правительство региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

фото сайта yarregion.ru

Однако все члены правительства фактически остались на работе. Они стали исполняющими обязанности «до формирования нового состава». Временные контракты с чиновниками подписаны до 1 февраля 2017 года.

«Каждому предстоит доказать свою эффективность, нужность для региона и его жителей… Кто хочет и может, тот будет работать. С остальными буду расставаться без сожаления и очень быстро», — цитирует слова врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова официальный портал региональных органов власти.

Аналогичное решение Дмитрий Миронов принял в отношении руководителей органов исполнительной власти региона (департаментов, агентств) и структурных подразделений аппарата Правительства. С чиновниками будут проходить групповые и индивидуальные встречи.

На совещании в региональном правительстве врио губернатора обозначил главные задачи, которые сегодня стоят перед руководством области. В числе первоочередных — формирование регионального бюджета на 2017 год, завершение подготовки к отопительному сезону, в том числе сокращение задолженности за газ и тепло перед энергетиками, обеспечение полной готовности к новому учебному году и успешная реализация проекта «Обустроим область к юбилею!».