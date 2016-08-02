Салехард, 2 августа, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Ямальским тундровикам, потерявшим имущество в ходе санобработки от сибирской язвы, из окружного бюджета выделят 90 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

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На эти средства обустроят порядка 100 новых чумов для семей оленеводов. До переселения все тундровики продолжат оставаться в Яр-Сале под наблюдением врачей для прохождения антибиотикотерапии. Все жители из зоны карантина, а именно 211 человек, будут вакцинированы. Поголовье оленей из зоны карантина полностью привито. Ветеринары сообщают, что падеж оленей прекратился. Будет привито поголовье соседних территорий — еще 200 тыс. доз вакцины для животных доставят на Ямал в ближайшие дни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 20-х чисел июля из Ямальского района стали поступать сигналы о том, что у северных оленей наблюдается аномально высокая температура, начался падёж. К выходным наиболее тяжёлая ситуация сложилась в стадах оленеводов-частников вблизи фактории Тарко-Сале Ямальского района и в оленеводческой бригаде, кочующей рядом. Потери среди оленей на тот момент составили 1200 голов, на сегодня — более 2300. Анализ проб, взятых у животных, показал причину падежа — споры сибирской язвы. С 25 июля в ЯНАО распоряжением губернатора Дмитрия Кобылкина введен карантин в Ямальском районе. Сперва специалисты уверяли, что угрозы людям нет, тундровики обследованы — больных сибирской язвой среди них не обнаружено. С 22 июля рядом с оленеводами находился врач-терапевт, который наблюдал за состоянием их здоровья. Однако вчера, 1 августа, стало известно о смерти от сибирской язвы 12-летнего ребенка. «По состоянию на 5:00 2 августа в ОКБ Салехарда доставлены 90 человек. Из них 54 — дети», — сообщил источник в медицинских кругах Life.ru.

По мнению специалистов, вероятной причиной заражения оленей стало вскрытое из-за жары место давней гибели больного животного. В Ямальском районе нет скотомогильников, но, учитывая жизнеспособность возбудителя сибирской язвы — 100 и более лет и его устойчивость к перемене температур — предполагается, что олени в поисках корма наткнулись на место погибшего от сибирской язвы животного и затем заразили друг друга. Эксперты полагают, что поводом заражения оленей стало необычайно теплое для Крайнего Севера лето. Оттаявшая тундра и ослабленные из-за жары и каслания олени помогли распространению смертельной инфекции.

Сейчас введен запрет на вывоз любого мяса, пантов, шкур из Ямальского района. Усилен ветеринарный контроль и досмотр во всех аэропортах, вокзалах, речпортах и всех транспортных узлах автономного округа. Забоя оленей в это время года на Ямале нет, поэтому жителей и гостей региона призывают не покупать мясо оленя на стихийных рынках. Также жителям округа рекомендовано не собирать дикоросы и грибы.

На месте очага вспышки сибирской язвы ведутся работы по ликвидации павших животных. Более 200 ликвидаторов укомплектованы спецтехникой, своей лабораторией, спецсредствами для устранения инфекции и обеззараживания территории. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Роспотребнадзоре, сплошной дератизацией охвачены все подлежащие объекты и жилой фонд в поселке Яр-Сале. Уже обработано 23 тыс. 069 кв. м. Дезинфекционные мероприятия проводятся в аэропортах Салехарда и Яр-Сале. Развернуты пункты дезинфекции вертолетов и санитарных площадок. Проведено более 200 исследований воды.

На ж/д станции им. Владимира Нака (железная дорога Обская — Бованенково) развернут военный городок. Высококвалифицированные сотрудники Минздрава, МЧС, Роспотребнадзора, Минсельхоза РФ уже направлены для поддержки коллег Ямало-Ненецкого автономного округа.

Жителей Ямала призывают не поддаваться провокаторам, разжигающим панику. Эпидемии на Ямале нет. Карантин введен локально, и границы округа для въезда и выезда людей не закрыты.

Сегодня, 2 августа, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова вылетела в Салехард, где проведёт совещание по организации медицинской помощи и противоэпидемических мероприятий в связи со вспышкой сибирской язвы в ЯНАО. Министр также посетит окружную больницу и осмотрит заболевших и лично проверит организацию помощи непосредственно в очаге заболевания, сообщают в Минздраве.

Напомним, последний зарегистрированный случай вспышки сибирской язвы фиксировался на Ямале в 1941 году. С 1968 года вся территория ЯНАО была официально признана чистой от данной инфекции. По данным Россельхознадзора, в России ежегодно регистрируются спорадические случаи заболевания животных сибирской язвой: два-три неблагополучных по заболеванию пункта и от двух до семи заболевших животных. С 2009 года по 2014 год в России было зарегистрировано 40 случаев заболевания людей сибирской язвой, что на 43% превысило количество случаев заболеваний за предыдущие пять лет. Сибирская язва была обнаружена в трех федеральных округах России: Северо-Кавказском — 20 случаев, Южном — 9 случаев и Сибирском — 11 случаев.