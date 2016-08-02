Киев, 2 августа, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Сегодня, 2 августа, президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман в соцсетях поздравили украинских десантников с Днем Высокомобильных десантных войск, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

В частности, Порошенко опубликовал поздравление на своей странице в Facebook: «Поздравляю Высокомобильные десантные войска Вооруженных сил Украины! Спасибо за мужество, прочность и самоотверженную службу Отчизне!»

В то же время Гройсман на своей странице в Facebook отметил, что Украина гордится своими десантниками. «Искренне поздравляю отважных украинских десантников с профессиональным праздником! Голубые береты — признак мужества, гордость Вооруженных сил. Светлого неба, мира, силы и здоровья. Украина гордится вами!» — написал Гройсман.

В свою очередь 2 августа спикер Министерства обороны Украины Алексей Чернобай заявил, что с начала военных действий в Донбассе статус участника боевых действий на Украине получили 174,5 тыс. бойцов. «С начала проведения «АТО» статус участника боевых действий получили уже более 174 500 военнослужащих и работников ВСУ, которые выполняли задачи в районе проведения «АТО», — отметил Чернобай.

Напомним, 2 августа Украина отмечает День Высокомобильных десантных войск ВСУ. В 2012 году было принято решение о создании Высокомобильных десантных войск на базе воздушно-десантной и аэромобильных воинских частей. Украинские ВДВ часто расшифровывают как Воздушно-десантные войска — это советский вариант. Лозунг украинских десантников — «Никто, кроме нас», принадлежит украинцу, командующему Воздушно-десантными войсками СССР Василию Маргелову, которого называют «Десантником № 1».