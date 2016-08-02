Калуга, 2 августа, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Более 3,8 миллиона рублей заработной платы задолжал 120 своим работникам директор ЗАО «Думиничский завод», хотя имелась реальная возможность для расчета с сотрудниками, сообщили 2 августа корреспонденту ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Калужской области.

xn----8sbejf1b9b0a3g.xn--p1ai Обвиняемой часть задолженности по заработной плате в сумме 1,8 миллионов рублей погашена

По данным ведомства, в отношении директора ЗАО «Думиничский завод» расследовалось уголовное дело. Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы).

По версии следствия, с ноября 2014 по февраль 2016 года работникам организации директором ЗАО «Думиничский завод» не выплачивалась заработная плата. В ходе предварительного следствия были получены неопровержимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемой к совершённым преступлениям, в частности, проведено документальное исследование финансовой деятельности предприятия, приобщены уставные документы организации, допрошены свидетели и потерпевшие по уголовному делу.

Между тем, в ходе следствия обвиняемой часть задолженности по заработной плате в сумме 1,8 миллионов рублей погашена. Кроме того, следствием в рамках обеспечительных мер наложен арест на имущество обвиняемой на сумму около 200 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 23 организациях Калужской области удалось полностью погасить задолженность по заработной плате перед 4 624 работниками на сумму свыше 72 млн. рублей.

По словам заместителя прокурора области Александра Клокова, в 2015 году динамика задолженности по заработной плате в регионе, выявленной по результатам прокурорских проверок, характеризовалась сокращением ее размера с 73 до 63 млн. рублей.

Так, после вмешательства прокуроров полностью погашена задолженность по заработной плате в муниципальном унитарном предприятии горэлектротранспорта «Управление Калужского троллейбуса» города Калуги», ФГУП «Чипляевское производство специальных радиоматериалов» ЗАО «Колхоз им. Орджоникидзе», ОАО «Кондровская бумажная компания», ОАО «Кировский завод». В целях восстановления трудовых прав работников и привлечения к ответственности виновных лиц по каждому факту невыплаты в установленные сроки заработной платы органами прокуратуры области принимается комплекс мер реагирования.

По постановлению прокурора Ферзиковского района руководитель ООО «Вектор», ранее привлекавшийся к административной ответственности в связи с нарушениями сроков выплаты заработной платы и повторно допустивший аналогичные нарушения, привлечен судом к административной ответственности по части 4 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) в виде дисквалификации.

В прошлом году по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «Техстроймет-Т», допустившего невыплату заработной платы свыше двух месяцев 38 работникам в размере свыше 800 тыс. рублей. Приговором суда он признан виновным по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб.

Прокурор Куйбышевского района в связи с невыплатой СПК «Прогресс» свыше двух месяцев заработной платы семи работникам направил в следственный орган соответствующие материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По результатам их рассмотрения в отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, которое в настоящее время расследуется. Всего, в прошлом году по материалам прокурорских проверок в связи с невыплатой заработной платы возбуждено 7 уголовных дел.

В прошлом году прокурорами направлены в суд 3148 исков и заявлений на общую сумму свыше 80,5 млн рублей о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы. Судом удовлетворено около 3 тысяч заявлений, производства по 44 делам прекращены в связи с выплатой ответчиками заработной платы до вынесения судебных актов.

К примеру, Дзержинским районным судом рассмотрены и удовлетворены 525 заявлений прокурора Дзержинского района о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы на сумму 7,4 млн рублей в интересах работников ОАО «Кондровская бумажная компания» и других предприятий. Требования прокурора судом удовлетворены, задолженность по заработной плате погашена.

Прокурором города Калуги возбуждено в суде 318 дел в интересах работников ЗАО НПО «Промприбор» о взыскании задолженности по заработной плате на сумму свыше 12,6 млн рублей. Все заявления судом рассмотрены и удовлетворены.