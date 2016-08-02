Ярославль, 2 августа, 2016, 11:53 — ИА Регнум. С 19 по 21 августа в Ярославле пройдет традиционный фестиваль искусств «Преображение». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском музее-заповеднике, областной центр принимает это масштабное мероприятие 24-й год подряд.

ИА REGNUM

В этом году основными темами фестивальной программы станут значимые события в культурной жизни города и области — 800-летие основания Спасо-Преображенского монастыря и 500-летие Спасо-Преображенского собора. Не останется без внимания 25-летие восстановления большой и малой звонницы Ярославского музея-заповедника, расположенных в стенах монастырского ансамбля. Для фестиваля это особенно значимая дата — неизменной традицией «Преображения» являются выступления ведущих звонарей России. В этом году колокола звонниц будут звучать особенно торжественно, обещают в музее.

Как и в прежние годы, фестивальное действо будет развёрнуто сразу на нескольких сценических площадках. Открытие фестиваля пройдет в концертном зале имени Собинова, где выступит праздничный патриарший хор Московского Данилова монастыря. В храме Ильи Пророка состоится вечер духовных песнопений в исполнении филармонической хоровой капеллы «Ярославия».

Однако главной площадкой «Преображения» на протяжении всей истории фестиваля был и остаётся Ярославский музей-заповедник. Здесь в рамках Года кино состоится демонстрация фильма Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» (1929 г) в сопровождении живой музыки струнного квартета «Noir» (Москва). Народный артист России Дмитрий Певцов в сопровождении группы «КарТуш» выступит с концертной программой «О любви и вере».

Проект «Музей в гостях у музея» позволит историко-архитектурному музею-заповеднику Переславля-Залесского и музею «Александровская слобода» представить свои авторские интерактивные программы. 20 августа, в субботу, планируется насыщенная семейная программа с интерактивом, спектаклями на траве от театра «Ежики», угощением — большим пятиметровым пирогом, и различными мастер-классами.