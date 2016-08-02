Калининград, 2 августа, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Первый этап международного военного конкурса «Морской десант-2016» в Калининградской области завершился победой российских морских пехотинцев. Как сообщили сегодня, 2 августа, корреспонденту ИА REGNUM в штабе Балтфлота, состязания стартовали с «Полосы препятствий» на полигоне «Хмелёвка» на берегу Балтийского моря.

Штаб Балтфлота Полоса препятствий на калининградском полигоне «Хмелёвка»

По данным главного судьи конкурса, начальника береговых войск ВМФ России генерал-лейтенанта Александра Колпаченко, команда морской пехоты ВМФ России набрала 39 баллов. Команда морской пехоты Китая получила 37 баллов. Команда морской пехоты ВМС Казахстана — 29 баллов, команда Ирана — 18 баллов, а команда Венесуэлы — 11 баллов.

По условиям конкурса, каждый военнослужащий команды в полном обмундировании со штатным оружием и в бронежилетах преодолевал специализированную полосу длиной в 1200 метров, на которой были установлены 19 препятствий.

Завтра, 3 августа, состоится второй этап конкурса — «Тропа выживания».

Международный конкурс «Морской десант» проходит в Калининградской области в рамках «Армейских международных игр — 2016» с 1 по 13 августа.