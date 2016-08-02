Жители мурманской Териберки возмущены горами мусора после туристов
Мурманск, 2 августа, 2016, 11:50 — ИА Регнум. В Мурманске продолжается подготовка к проведению второго фестиваля «Териберка: Новая жизнь — 2016». Тем временем, жители заполярного посёлка, расположенного на побережье Баренцева моря, возмущены горами мусора, которые оставляют после себя туристы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из очевидцев происходящего.
«Туристов в Териберке стало больше и их количество растёт, — пояснил мужчина. — Местные жалуются на свалки, которые оставляют после себя приезжие, горы мусора».Напомним, второй арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь» пройдёт под Мурманском 12−14 августа.
Как сообщало ИА REGNUM, его организаторами выступают проект развития провинциальных территорий «Большая земля» при поддержке правительства Мурманской области, фермерских кооперативов «LavkaLavka» (Москва) и «Марк и Лев» (Тульская область). Отметим, в 2016 году при реализации проекта используются средства государственной поддержки.
По данным организаторов, в дни фестиваля Териберку посетят порядка 1000 участников, которые приедут практически из всех уголков России и зарубежных стран. Гостям предложат навести порядок — впервые на фестивале будет представлена экологическая программа.
«Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области в рамках фестиваля будет организован и проведен субботник по уборке территории Териберки, — пояснили в пресс-службе регионального правительства. — В рамках мероприятия планируется уборка несанкционированных свалок отходов и мусора с привлечением специализированных организаций к процессам сбора, транспортировки и экологически безопасного размещения отходов как накопленных к моменту организации фестиваля, так и образующихся в процессе его проведения». По информации областных властей, субботник будет носить массовый характер, в нём сможет принять участие любой желающий из числа гостей фестиваля и местного населения.