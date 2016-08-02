Мурманск, 2 августа, 2016, 11:50 — ИА Регнум. В Мурманске продолжается подготовка к проведению второго фестиваля «Териберка: Новая жизнь — 2016». Тем временем, жители заполярного посёлка, расположенного на побережье Баренцева моря, возмущены горами мусора, которые оставляют после себя туристы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из очевидцев происходящего.

Юрочкин Роман Посёлок Териберка

«Туристов в Териберке стало больше и их количество растёт, — пояснил мужчина. — Местные жалуются на свалки, которые оставляют после себя приезжие, горы мусора».Напомним, второй арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь» пройдёт под Мурманском 12−14 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, его организаторами выступают проект развития провинциальных территорий «Большая земля» при поддержке правительства Мурманской области, фермерских кооперативов «LavkaLavka» (Москва) и «Марк и Лев» (Тульская область). Отметим, в 2016 году при реализации проекта используются средства государственной поддержки.

По данным организаторов, в дни фестиваля Териберку посетят порядка 1000 участников, которые приедут практически из всех уголков России и зарубежных стран. Гостям предложат навести порядок — впервые на фестивале будет представлена экологическая программа.

«Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области в рамках фестиваля будет организован и проведен субботник по уборке территории Териберки, — пояснили в пресс-службе регионального правительства. — В рамках мероприятия планируется уборка несанкционированных свалок отходов и мусора с привлечением специализированных организаций к процессам сбора, транспортировки и экологически безопасного размещения отходов как накопленных к моменту организации фестиваля, так и образующихся в процессе его проведения». По информации областных властей, субботник будет носить массовый характер, в нём сможет принять участие любой желающий из числа гостей фестиваля и местного населения.