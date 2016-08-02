Министр торговли Турции оценил финансовый ущерб от попытки переворота
Анкара, 2 августа, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Министр торговли и таможни Турции Бюлент Тюфенкчи заявил, что экономика страны из-за попытки военного переворота, предпринятой в ночь на 16 июля, понесла существенные убытки. Ущерб составил не менее 300 миллиардов турецких лир, сообщает газета Hurriyet.
«Если мы оценим все эти самолеты, вертолеты, оружие, бомбы и разгромленные здания, то стоимость их составляет 300 миллиардов лир как минимум, по предварительным подсчетам», — сказал Тюфенкчи.
Министр уточнил, что дальнейшие расчёты, которые пока не доведены до конца, покажут истинное значение финансовых потерь. В качестве примера Тюфенкчи привёл отмену визитов в Анкару многих иностранных деятелей, которые не решились посетить Турцию, искусственно получившую имидж страны третьего мира.
«Те, кто видел танки на улицах и бомбардировку парламента, не приедет в Турцию. Все это увеличит потери в среднесрочной перспективе», — сказал Тюфенкчи.
Между тем, министр обратил внимание на то, что турецкий рынок выдержал обрушившееся на него испытание. Другие страны, полагает он, закрыли бы свои финансовые рынки минимум на несколько дней и понесли бы куда большие потери: в Турции же уже в понедельник — 18 августа — биржи были открыты.
«Показатели главной фондовой биржи снизились в ограниченном объеме. Мы не видим необходимости пересмотреть наш прогноз по росту экспорта», — сказал он.
Тюфенкчи подчеркнул, что народ Турции проявил в сложившейся ситуации здравый смысл, отвергнув мятеж. Население страны спасло её от инфляции, конвертировав более десяти миллиардов долларов в лиры и положив в банки.
Напомним, что попытка военного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля. В результате которой погибло более 200 человек. После срыва мятежа турецкими властями проведены массовые аресты.