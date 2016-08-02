Анкара, 2 августа, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Министр торговли и таможни Турции Бюлент Тюфенкчи заявил, что экономика страны из-за попытки военного переворота, предпринятой в ночь на 16 июля, понесла существенные убытки. Ущерб составил не менее 300 миллиардов турецких лир, сообщает газета Hurriyet.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Если мы оценим все эти самолеты, вертолеты, оружие, бомбы и разгромленные здания, то стоимость их составляет 300 миллиардов лир как минимум, по предварительным подсчетам», — сказал Тюфенкчи.

Министр уточнил, что дальнейшие расчёты, которые пока не доведены до конца, покажут истинное значение финансовых потерь. В качестве примера Тюфенкчи привёл отмену визитов в Анкару многих иностранных деятелей, которые не решились посетить Турцию, искусственно получившую имидж страны третьего мира.

«Те, кто видел танки на улицах и бомбардировку парламента, не приедет в Турцию. Все это увеличит потери в среднесрочной перспективе», — сказал Тюфенкчи.

Между тем, министр обратил внимание на то, что турецкий рынок выдержал обрушившееся на него испытание. Другие страны, полагает он, закрыли бы свои финансовые рынки минимум на несколько дней и понесли бы куда большие потери: в Турции же уже в понедельник — 18 августа — биржи были открыты.

«Показатели главной фондовой биржи снизились в ограниченном объеме. Мы не видим необходимости пересмотреть наш прогноз по росту экспорта», — сказал он.

Тюфенкчи подчеркнул, что народ Турции проявил в сложившейся ситуации здравый смысл, отвергнув мятеж. Население страны спасло её от инфляции, конвертировав более десяти миллиардов долларов в лиры и положив в банки.

Напомним, что попытка военного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля. В результате которой погибло более 200 человек. После срыва мятежа турецкими властями проведены массовые аресты.