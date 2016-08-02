Подольск, Московская область, 2 августа, 2016, 13:11 — ИА Регнум. В городском округе Подольск Московской области ликвидируют последствия ЧП, произошедшего 30 июля: в местную речку Раковка попало около 60 кубических метров нефти. Завершить работы по очистке водоема планируется 3 августа. На помощь подмосковным специалистам уже направлен специальный болотоход из республики Марий Эл. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России.

wallpapers.ru Разлив нефти

По состоянию на утро 2 августа на месте ЧП — в микрорайоне Климовск городского округа Подольск проводятся работы по сбору радужной нефтяной пленки с водной поверхности, удалению растительности и кустарников с загрязненного болота, зачистке береговой зоны и вывозу загрязненного грунта в амбар. Также в Климосвске ждут прибытия «Болотохода» из республики Марий Эл.

На месте работают 219 человек и 96 единиц техники. Завершить расчистку реки спасатели и экологи планируют к 3 августа.

Напомним, 30 июля в микрорайоне произошла утечка дизельного топлива из нефтетрубопровода. Сотрудники компании «Транснефть» обнаружили незаконную врезку в магистральный нефтетрубопровод. По предварительным оценкам, общий объем выброса составляет около 60 м3.

Как корреспонденту ИА REGNUM, пояснил руководитель проекта «Экологическая экспедиция» движения «Местные» Александр Трунов, в Подольске сложилась серьезная, но устранимая ситуация.

«60 кубометров для речки — много, хотя речка речке рознь, впрочем, ситуация устранима. У нас не так часто происходят нефтеразливы, хотя сбросы бывают, тем не менее нефть — редкость для Московской области. Несомненно, ЧП отразится на почве и растительности в этой местности, но хорошо, что проблема была вовремя замечена. Это ситуация скорее из разряда экологического ущерба, чем экологической катастрофы», — отметил собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля в поселке Приозерский Орехово-Зуевского района было зафиксировано превышение концентрации нефтепродуктов в местном водоеме в 19 миллионов раз, в самом «чистом» месте водоема — в 2,5 тысячи, в почве — в 70 тысяч раз. Было установлено, что вблизи очага загрязнения расположен цех по ремонту и обработке подвижных составов, а также котельная структурного подразделения ОАО «РЖД». Стоки от котельной и стали причиной загрязнения пруда и участка земли площадью более 2 гектаров.