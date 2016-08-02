Ярославль, 2 августа, 2016, 11:40 — ИА Регнум. 2 августа в Рыбинске Ярославской области открыли памятник создателю воздушно-десантных войск Советского Союза генералу Василию Маргелову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города. Бюст генерала установлен рядом с учебным корпусом Рыбинского государственного авиационного технического университета на улице Луначарского, 2.

фото сайта rybinsk.ru Памятник Василию Маргелову в Рыбинске

«Место для размещения памятника выбрано не случайно. Историческое здание из красного кирпича первоначально строилось для 182-го пехотного Гроховского полка, охранявшего Рыбинск в начале XX века. В первые годы Великой Отечественной войны в здании находился учебный корпус для офицеров ВДВ, формировалась 246-я стрелковая дивизия. В послевоенное время в одном из зданий современного университета располагался полк воздушно-десантных войск 105-й дивизии», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в администрации Рыбинска.

«Каждый год в программу празднования дня ВДВ на территории Ярославской области мы стараемся принести что-то новое. В этот раз — открытие памятника легендарном генералу ВДВ Василию Филипповичу Маргелову. Очень жаль, что буквально две недели до открытия памятника не дожил его сын, Герой России, полковник ВДВ Александр Маргелов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Ярославского регионального отделения «Союза десантников России» Анатолий Каширин.

После церемонии открытия памятника в Рыбинске состоялось шествие ветеранов ВДВ по центральным улицам города, а также возложение цветов к могилам рыбинцев-десантников Станислава Грудинского и Романа Судакова, погибших в Аргунском ущелье.

В Ярославле праздник начался с торжественной службы в храме Ильи Пророка на центральной площади города. Илья Пророк считается покровителем ВДВ.

Также в Рыбинске и Ярославле на аэродромах Карачиха и Южный состоятся прыжки с парашютом.