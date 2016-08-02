Челябинск, 2 августа, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Власти Челябинской области намерены продвигать продукцию китайских производителей. Выставку экспортных товаров из КНР в челябинском выставочном центре 3 августа откроют вице-губернатор Руслан Гаттаров и министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Минэкономразвития региона.

Martin Abegglen Сделано в Китае

«На выставку приедет представительство китайских производителей. Более 30 компании из разных направлений, разных сфер услуг и товаров будут представлены на выставке. Будут производители товаров народного потребления, продуктов питания, промышленных товаров. Будут представлены: электроинструмент, стройматериалы, металлопрокат, ПВХ, хлопчатобумажную продукцию, а также продукты и напитки, одежду, текстиль и прочую продукцию», — пояснила представитель выставочного комплекса Елена Сеидова.

Помимо выставки товаров, 3 августа состоится встреча делегаций, которые обсудят различные коммерческие вопросы. «У нас всегда представлены три отрасли — текстильный сектор, сельскохозяйственный и коммерческий сектора. В коммерческом секторе может быть представлено все, — от металлопроката до бытовой техники и всего остального», — сказала Елена Сеидова.

С китайской стороной также состоится встреча министра сельского хозяйства Сергея Сушкова, который представит сельскохозяйственный потенциал региона. Делегации посетят транспортно-логистический комплекс (ТЛК) «Южноуральский» и агрокомплекс «Чурилово».

Отметим, челябинские чиновники активно налаживают связи с другими странами, среди которых Китай, Иран, Киргизия, Казахстан, Белоруссия и т.д. Со всеми странами контакты предполагали налаживание связей, при которых будет происходить обмен произведенной продукцией. Переговорщики от Челябинской области планировали наладить сбыт продукции произведенной на территории региона, освоить новые рынки в странах попавших в поле зрения кураторов экономической политики Южного Урала. С Китаем предполагалось в обмен на поставки китайских товаров отправлять в том числе сельскохозяйственную продукцию. Но в сотрудничестве продвинуться не получилось. Объяснения провала были связаны с кризисными явлениями в экономике, с падением товарооборота между странами. При этом построенный ТЛК Южноуральский лишь недавно принял несколько составов из КНР. Об обратном потоке грузов (сколько и каких) речи не ведется.

При контактах с Ираном заявлялись планы о сбыте продукции челябинских промышленных производителей — металлургов и машиностроителей. Однако, также как и в случае с Китаем, добиться серьезных преференций для собственных производителей не удалось. После поездки в Иран СМИ заполнили сообщения от официальных источников о поставках иранской сельскохозяйственной продукции.

Посетившая Казахстан в 2016 году делегация регионального правительства, договорилась лишь о туризме, совместной выставочной деятельности и фестивале мастеров установки сантехники.

Контакты с Белоруссией по теме станкостроения ощутимого результата также не принесли. Троицкий завод, базовый для станкостроительного кластера, признан банкротом. В настоящее время подыскивается новое опорное предприятия для станкостроения.