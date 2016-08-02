Вильнюс, 2 августа, 2016, 11:33 — ИА Регнум. В Литве на территории остановленной Игналинской АЭС 1 августа в 17:45 в 719-м помещении неэксплуатируемых деаэраторов 1-го блока станции, которая в будущем будет демонтирована, был замечен дым, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 августа.

Schyll Игналинская АЭС

В администрации ИАЭС, которая и распространила сообщение об инциденте, утверждают, что на место немедленно были вызваны сотрудники Висагинской противопожарной службы, и были предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности.

В 17:59 по прибытии пожарных выяснилось, что в 719-м помещении тлели мелкие деревянные элементы. В 18:40 причина тления была установлена и ликвидирована. «Этот инцидент не повлиял на действие Игналинской АЭС, работа по-прежнему идет в обычном режиме. Причины происшествия расследуются. О происшествии были информированы Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики, самоуправления Висагинаса, Игналины и Зарасай, общество. Подчеркиваем, что на Игналинской АЭС все строго придерживаются всех законов о противопожарной безопасности, всех норм, правил и требований и на любой инцидент реагируют немедленно», — говорится в сообщении администрации ИАЭС.

Напомним, Игналинская АЭС прекратила свою работу в 2009 году. В настоящий момент идут работы по демонтажу станции, строится временное хранилище для отработанного ядерного топлива.