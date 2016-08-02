Вильнюс, 2 августа, 2016, 11:29 — ИА Регнум. В то время как власть утверждает, что экономика Литвы способна достаточно быстро восстановиться после кризиса 2008 года, предприниматели призывают готовиться к новому кризису, сообщает литовский телеканал LNK. Вырисовываются признаки, которые были видны и 8, и 18 лет назад. Эксперты успокаивают, что экономика Литвы стабильна, а как на нее повлияют Brexit и геополитические факторы, решать еще слишком рано.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Затянем

Увеличение зарплат, растущие цены, дорожающая недвижимость, застой на мировых рынках — признаки, которые заставляют предпринимателей беспокоиться. «В системе свободного рынка присутствует цикличность бизнеса — отливы, наводнения, но я не уверен в том, что это случается каждые 10 лет. Но признаки для беспокойства есть», — утверждал президент Конфедерации бизнеса Валдас Суткус.

Большинство опрошенных людей связывают трудности с приходом евро, а не с приближающимся кризисом, а некоторые экономисты замечают отсутствие более глубокого анализа нашей экономики и говорят, что кризис не за горами. «Абсолютно серьезно и ясно могу сказать, что этот кризис наступит, и наступит в ближайшие полгода», — сказала экономист Аушра Малдейкене.

Внешние факторы, хоть их и не видно, также влияют на небольшую экономику Литвы, уверены экономисты. «Мы слышим, что впервые в истории ЕС Испании и Португалии были назначены финансовые штрафы за невыполнение Маастрихтских критериев, банки Италии в сложной ситуации», — пояснил Суткус.

Всемирная компания по управлению кризисом бизнеса Coface в 2016 году предоставила Литве более высокий рейтинг, оценивая, что риск того, что литовские предприятия не выполнят обязательства, низок как никогда. Но предупреждает, что стабильность может быть временной.

«Есть признаки, какие были и в предкризисный период, когда вслед за ними пришли трудные годы, так что сейчас мы и видим эти нехорошие признаки: плохие кредиты, увеличение зарплат, рост цен на недвижимость. Но я бы назвал это ситуацией неясности, неопределенности», — утверждает Мантвидас Штарейка, генеральный директор Coface Lietuva. По его словам, больше всего на экономику Литвы может повлиять Brexit, но кризис точно не будет таким глубоким, как в 2009 году.

Перед кризисом 2008 года тогдашний министр финансов Римантас Шаджюс перед приближающимися трудностями сказал, что сознательно молчит, чтобы жители не впадали в панику, а власть могла при лучших условиях взять в долг миллиарды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в 2009 году Литва стала единственной страной ЕС, которая боролась с последствиями экономического кризиса, не только повышая налоги и сокращая социальные выплаты и пособия, но и уменьшением пенсий, которые полностью не компенсировали до сегодняшнего дня.