Рига, 2 августа, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Результаты лабораторных анализов Продовольственно-ветеринарной службы Латвии (ПВС) подтвердили наличие вируса африканской чумы свиней (АЧС) у 50 домашних свиней в Варкавском крае, сообщает BNS.

(сс) Peggy_Marco Свинья

Сейчас на этой ферме ликвидируются 50 свиней, включая 38 поросят. ПВС установила карантин — защитную зону в радиусе 3 км и надзорную зону в радиусе 10 км вокруг свинофермы. На этой территории будет контролироваться состояние здоровья свиней и кабанов, а также движение транспортных средств.

Также установлено что на затронутой АЧС свиноферме констатированы нарушения правил биобезопасности, возможно, и ставшие причиной заболевания свиней АЧС.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, всего в 2016 году АЧС выявлена у 667 кабанов в 180 волостях 58 краев, а также в двух городах — Резекне и Плявиняс. В 2015 году АЧС было констатирована у 1048 кабанов.

Последний случай заболевания АЧС у домашних свиней был зафиксирован 9 сентября 2015 года. Всего с момента вспышки этого заболевания в июне 2014 года заболели 213 домашних свиней.

Напомним, АЧС — очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где констатировано заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. Согласно подсчетам специалистов, АЧС распространяется со скоростью 100 км в год, и уже в 2016 году болезнь свиней перекинется на Ригу.

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