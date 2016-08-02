Ростов-на-Дону, 2 августа, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Система оплаты парковочных мест в центре Ростова-на-Дону по-прежнему не работает. Компания ООО «Ростовское парковочное пространство» планировала запустить первую очередь до конца июля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа, пока существуют разметка парковочных карманов на транспортных артериях, установленные паркоматы и дорожные знаки.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Паркомат

Напомним, что в середине июля компания, запускающая сеть платных парковок, начала выдачу льготных мест резидентам. Остальным автовладельцам, согласно постановлению городской администрации, один час парковки обойдется в 35 рублей. Плата будет взиматься в будние дни с 8:00 до 20:00. По мнению социологов, это вызовет недовольство среди горожан, поэтому машинами будут забиты дворы со свободным въездом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 тыс. парковочных мест размечена на улицах Красноармейской, Максима Горького, Пушкинской, проспектах Театральном, Соколова, Чехова, а также в Доломановском и Газетном переулках. До конца текущего года в центре города планируется создать более 6 тыс. парковочных мест.

Стоит отметить, что создание платных парковок в Ростове-на-Дону — долгоиграющая история. Обсуждают проект еще с 2014 года. Запустить его планировалось в 2015 году, но реализация затянулась. Предполагается, что парковки разгрузят центр города от пробок.

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