Лозанна, Швейцария, 2 августа, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, комментируя принятое решение о допуске спортсменов РФ к участию в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия), заявил, что оно справедливо и не ангажировано политически, сообщает «Р-Спорт».

Sven Teschke Томас Бах

Бах, выступив с речью на 129-й сессии МОК, пояснил, что после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рекомендовало отстранить российских спортсменов от участия в Олимпиаде из-за «нарушения антидопинговых правил на Играх в Сочи», МОК должен был принять правильное решение. Вопрос касался серьёзных нарушений, и просто руководствоваться презумпцией невиновности комитет не мог.

Между тем оставить спортсмена без возможности доказать свою непричастность к обвинениям также было бы несправедливо: нельзя наказывать спортсмена за то, «в чём виновато правительство». «Именно эти принципы в настоящее время реализованы. Это решение о справедливости, которая должна быть независимой от политики», — сказал Бах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того как глава независимой комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-нарушениях на Олимпиаде в Сочи (2014 год) Ричард Макларен сделал доклад, антидопинговое агентство рекомендовало отстранить всю сборную РФ от Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Тем не менее, МОК 24 июля предоставил международным федерациям первоочередное право допускать спортсменов до Олимпиады в Рио. Было учтено, что российские спортсмены, уличённые ранее в употреблении допинга, не допускались к соревнованиям.