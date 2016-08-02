Москва, 2 августа, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Для московских автомобилистов необходимо проводить разъяснительную работу по выбрасыванию отходов, заявила корреспонденту ИА REGNUM глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова («Единая Россия»), комментируя предложение Госдумы РФ внести в правила дорожного движения (ПДД) запрет на выбрасывание мусора из автомобиля.

pixabay.com Мусорные контейнеры

«Можно в ПДД внести такие изменения. Но я больше рассчитываю на контроль через видеонаблюдение и на разъяснительную работу», — сообщила Зотова.

При этом Депутат Мосгордумы считает проблемой сложность наказания людей, выбрасывающих отходы из машин. «Должно быть взаимное уважение и экологическая культура каждого конкретного водителя», — подчеркнула она.

Кроме того, возникает вопрос ранжирования наказаний за правонарушение, отметила в комментарии корреспонденту ИА REGNUM координатор движения «Мусора.Больше.Нет» Анжела Пиаже. «Тут надо понимать, что именно понимается под выбрасыванием мусора. Например, водитель остановился на дороге и вылил воду, чтобы помыть руки, — это будет считаться мусором? Или если выкинули сигарету в окно на городской дороге. Разные ли это будут штрафы или нет?» — пояснила она.

По мнению эксперта, эффективной мерой в борьбе с правонарушителями будут электронные способы контроля.

Напомним, ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков заявил о намерении направить обращение в правительство РФ с просьбой внести изменения в ПДД. По его словам, фиксировать выбрасывание мусора на дорогах можно будет через новое приложение, разрабатываемое МВД и Минкомсвязи.