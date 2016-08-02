Вильнюс, 2 августа, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Вечером 1 августа в Литву по программе Евросоюза прибыли еще 12 беженцев из Сирии, сообщили ИА REGNUM сегодня, 2 августа, в МВД Литвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Как и остальные, первые несколько месяцев они проведут в специальном центре в Рукле, под Каунасом. После чего будет решаться вопрос о присвоении мигрантам статуса беженца.

Как отмечает литовское агентство BNS, в первой семье — трое малолетних детей, мать, работавшая учительницей музыки, и отец, работавший в частном бизнесе. Во второй семье — фермер с домохозяйкой и пять детей разного возраста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва за два года обязалась принять 1105 беженцев. Уже прибыло 62 человека.

Напомним также, что процесс интеграции беженцев в Литве не устраивает в том числе и сами власти. В центрах для проживания они быстрее изучают русский язык, нежели литовский, который преподается формально.

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