Ереван, 2 августа, 2016, 11:20 — ИА Регнум. После захвата вооружённой группой полка полиции Армении 17 июля, в стране запретили продажу оружия, сообщают местные СМИ.

Скриншот с сайта kolchuga.ru Пистолет Beretta 92 FS 9*19 Para

В полиции Армении не подтверждают, но и не опровергают данную информацию. На вопрос о том, когда запретили продажу оружия, на каких основаниях и когда запрет будет снят в пресс-службе полиции ответили: «У нас нет такой информации».

Корреспондент газеты «Айкакан жаманак» посетил один из оружейных магазинов, где ему сообщили, что из-за последних событий в продаже имеется только пневматическое оружие, которое не опасно и не требует учёта. «Более серьёзное оружие, которое мы продаём при наличии соответствующего разрешения снято с продажи, так как полиция предупредила, что не будет ставить его на учёт», — рассказал продавец магазина.

По сведениям газеты, кроме неофициального запрета на продажу оружия, полиция проводит работы с лицами, имеющими право на хранение оружия, а также с союзом охотников. У некоторых граждан даже потребовали вернуть имеющееся оружие.

Согласно закону Республики Армения «Об оружии», граждане страны имеют право на владение гражданским оружием, предназначенным для использования в целях самообороны, а также для занятий охотой и спортом. Считающееся гражданским огнестрельное оружие по своей конструкции должно исключать возможность ведения огня очередями и иметь емкость магазина (барабана) не более десяти патронов.

31 июля Служба национальной безопасности Армении сообщила, что все члены вооружённой группы «Сасна Црер», 17 июля захватившие полк ППС Армении в Ереване, обезврежены.