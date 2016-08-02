Москва, 2 августа, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Генконсульства КНР до конца 2016 года начнут функционировать в Казани и Владивостоке, а в 2017 году могут появиться в Сочи и Чите. Об этом заявил посол Китая в России Ли Хуэй в интервью «Известиям».

Philip Jägenstedt Флаг КНР

«В Сочи и Чите постараемся открыть генконсульства в 2017 году, — заявил посол. — В этом же году будут открыты генконсульства в Казани и Владивостоке. Консульскими «парами» выступят учреждения в Ухани и Харбине соответственно».

Ли Хуэй добавил, что открытие новых генконсульств свидетельствует о повышении уровня политического и стратегического доверия между странами.

Напомним, на территории России в настоящее время работают 4 генконсульства КНР: в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске и Иркутске.