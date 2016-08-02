Москва, 2 августа, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Потери Турции от падения турпотока из России за первое полугодие 2016 года составили $840 млн, сообщает 2 августа Ассоциация туроператоров России.

Цитата из к/ф «Не горюй!». Реж. Георгий Данелия. 1969. СССР Грусть турка

По данным ассоциации, количество туристов из России снизилось на 87%: в Турцию в 2016 году приехали 184 тыс. граждан РФ, тогда как в аналогичном периоде 2015 года их число составило 1,5 млн человек. Если с января по июнь 2015 года доходы страны от туризма составили $12,6 млрд, то за аналогичный период 2016 года — $9 млрд.

Эксперты оценивают общие потери турецкой туристической отрасли в 2016 году в $5 млрд, это ослабит ВВП страны на 0,5%. Турецкий институт статистики (TUIK) привел данные, согласно которым доходы от туризма во втором квартале 2016 года упали на 35,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, регулярное авиасообщение между Турцией и Россией восстанавливается с 22 июля после получения от турецкой стороны заверений о безотлагательно принятых мерах повышенной безопасности нахождения российских граждан в аэропортах и на территории Турецкой Республики.