Барнаул, 2 августа, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Алтайские парламентарии 4 августа соберутся на внеочередную сессию для того, чтобы рассмотреть законопроект об увеличении доходной части бюджета региона на 2016 год. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Барнаул — столица Алтайского края

Внесение поправок в бюджет инициировал губернатор региона Александр Карлин. По его словам, такой вариант развития событий прорабатывался еще в прошлом году.

«При подготовке закона о краевом бюджете на 2016 год рассматривалось несколько сценариев исполнения закона о бюджете, менее и более оптимистичных. Позитивный прогноз об увеличении доходной части бюджета Алтайского края оправдался благодаря тому, что в экономике региона удалось сохранить ряд положительных тенденций. Таким образом обеспечен рост собственных доходов», — заявил губернатор.

В официальном сообщении краевых властей сообщается, что доходы регионального бюджета предполагается увеличить до уровня 76,5 млрд. рублей. (увеличение составляет 8,3 млрд. рублей, — прим. ИА REGNUM ). При этом поясняется, что на 5,9 млрд. рублей доходы возрастут за счет поступлений из федерального бюджета, а общая сумма федеральных поступлений составит 32,1 млрд. рублей.

Эти бюджетные поправки позволят властям выполнить ряд расходных обязательств. В частности, речь идет о финансовом обеспечении требований законодательства о повышении минимального размера оплаты труда до 7500 рублей в месяц с 1 июля 2016 года (233 млн. рублей), поддержке сельского хозяйства (4 млрд. 526 млн. рублей), развитии системы отдыха и оздоровления детей (154 млн. рублей), реализации мероприятий по созданию новых мест в школах (537 млн. рублей).

Помимо этого, губернатор предложил на 292,5 млн. рублей увеличить расходы краевого бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования к сельским населенным пунктам (11 сел).

Расходы дорожного фонда Алтайского края предложено увеличить на 1 млрд. 261,7 млн. рублей.

Также, в целях повышения доступности первичной медико-санитарной помощи жителям малых городов Алтайского края и поэтапного устранения дефицита медицинских кадров в 2016 году, планируется введение единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников в городах районного подчинения. Их сумма составляет 1 миллион рублей (в равных долях за счет средств краевого и местных бюджетов, — прим. ИА REGNUM).

Еще по 10 и 15 млн. руб. соответственно планируется потратить на мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности краевых государственных учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения.

Получение дополнительных средств из федерального бюджета Александр Карлин рассматривает, в том числе, «как поощрение за качественную работу по исполнению бюджета».

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на дефицит, главный финансовый документ Алтайского края по-прежнему остался социально ориентированным: 70% составляют социальные обязательства краевых властей. Собственные доходы краевого бюджета на 2016 год прогнозировались в объеме 41 044 598 тыс. рублей. Общий объем расходов краевого бюджета на 2016 год определен в сумме 71 914 553,2 тыс. рублей.