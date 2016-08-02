Киев, 2 августа, 2016, 11:14 — ИА Регнум. 1 августа в Донбассе ведение боевых действий зафиксировано на всех основных участках фронта. Противоборствующие стороны продолжают применять 122 и 152 мм артиллерию. Об этом сегодня, 2 августа, сообщают источник в военном ведомстве ДНР, Народная милиция ЛНР и пресс-центр штаба «АТО», передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Перемирие

Так, по данным военного ДНР, прошлой ночью на Донетчине украинские войска обстреляли позиции армии ДНР в населенных пунктах: Донецк (Куйбышевский и Петровский районы), Ясиноватая, Саханка, Веселое, Землянки, Коминтерново. «Было выпущено 27 артснарядов калибра 152 мм, 85 — калибра 122 мм и в общей сложности 104 мины калибрами 82 и 120 мм», — сказал ДАН источник. В результате ведения боевых действий двое мирных жителей Донецка получили ранения.

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала восемь обстрелов со стороны ВСУ. В военном ведомстве отметили, что позиции армии ЛНР были обстреляны в населенных пунктах: Стаханов, Калиново, Молодежное, Коммуна, Калиново. При этом украинские войска использовали 82 мм и 120 мм минометы, 152 мм артиллерию (выпущено 125 снарядов и мин), танки, АГС.

В результате ведения боевых действий в Стаханове двое мирных жителей (мужчина 1966 года рождения и женщина 1937 года рождения) получили осколочные ранения. «По предварительным данным четыре снаряда упали в нежилом районе г. Стаханов, не причинив ущерба. Один снаряд упал во двор жилого дома по ул. О. Кошевого, 26. Еще один снаряд упал возле жилого дома по ул. Бородина, 3», — рассказал источник в военном ведомстве ЛНР.

В свою очередь 2 августа спикер пресс-центра «АТО» Ирина Баранова рассказала, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 54 раза нарушили режим прекращения огня. В частности, 36 обстрелов зафиксировано на Донецком направлении, 14 — на Мариупольском и четыре — на Луганском.

По ее словам, на участке Авдеевка — Красногоровка и в районе Троицкого (Донецкое направление) ВС ДНР вели огонь с применением 120 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов. «Противник использовал 82 мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие вблизи Авдеевки, Майорска, Новгородского, Зайцево, Нижнего Лозового и Опытного», — сказала Баранова.

Она проинформировала, что в районе с. Широкино (Мариупольское направление) ВС ДНР задействовали боевые машины пехоты, а также вели огонь из 120 и 82 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В Гнутово и Красногоровке позиции ВСУ были обстреляны из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. Баранова отметила, что в Крымском, Лопаскино и Попасной (Луганское направление) украинские войска были обстреляны из гранатометов. «Наши позиции в Крымском также попали под минометный обстрел и снайперский огонь», — подытожила Баранова.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Эдуард Басурин заявил, что вчера на Донетчине в результате ведения боевых действий двое бойцов ДНР получили ранения. В то же время в Ясиноватой (под контролем ДНР) погиб один гражданский, еще один мирный житель получил ранения. По его словам, в Авдеевке погиб офицер штаба 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, а командир взвода получил ранение при попытке задержать дезертиров. «В Авдеевке в 16 омпб 58 омпбр при попытке задержания трех беглецов убит один офицер штаба батальона и ранен командир взвода. Убегавшие прихватили с собой пять автоматов», — рассказал Басурин.

Напомним, в июне 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе договорились до 1 июля отвести силы и тяжелое вооружение с линии соприкосновения в Донбассе. В частности, разведение сторон и отвод вооружений должны были пройти в трех направлениях: Станица Луганская, районы Петровского и Золотого. По состоянию на 2 августа противоборствующие стороны так и не согласовали условия разведения сторон.