Руками курсантов доску Маннергейму быстро очистили от краски
Санкт-Петербург, 2 августа, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Памятную доску финскому маршалу и союзнику нацистов во Второй Мировой войне Карлу Густаву Маннергейму, которую залили краской вечером 1 августа, не стали закрывать плёнкой от взглядов прохожих, как это произошло 19 июня, когда доску «покрасили» в первый раз.
Как передает побывавший на Захарьевской улице Петербурга корреспондент ИА REGNUM, использованная активистами «Другой России» краска оказалась нестойкой, и ее смогли оперативно удалить с барельефа. Следы краски остались лишь на стенах здания.
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В нескольких метрах от доски дежурит одетый в гражданское сотрудник частного охранного предприятия «Защита». Он отказался общаться с корреспондентом агентства.
В то же время один из курсантов Военного инженерно-технического университета (ВИТУ), на здании которого установлена доска Маннергейму, на условиях анонимности рассказал ИА REGNUM, что в военном вузе отнюдь не рады появлению доски.
«Памятную доску университету навязали. Нам просто отдали приказ. Мы и сами не рады, но приказ есть приказ», — сказал курсант.
Он подтвердил, что именно курсантам по приказу командиров приходится заниматься удалением краски, которой уже во второй раз заливают «мемориал» пособнику Гитлера.
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Напомним, памятная доска Карлу Маннергейму появилась на фасаде здания ВИТУ на Захарьевской улице Петербурга 16 июня 2016 года. Доску открыли в присутствии главы администрации президента РФ Сергея Иванова и министра культуры Владимира Мединского. Во время открытия доски были слышны крики «Позор!». Появление доски подвергли резкой критике историки и общественные деятели.
Уже 19 июня неизвестные залили доску красной краской. После чего табличку закрыли черной пленкой. 29 июля очищенную от краски доску вновь открыли, приставив к ней частную охрану.
Вечером 1 августа группа активистов не зарегистрированной партии «Другая Россия» вновь залила доску красной краской. Охранники не смогли помешать активистам, а полиция не приехала на место происшествия.