Санкт-Петербург, 2 августа, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Памятную доску финскому маршалу и союзнику нацистов во Второй Мировой войне Карлу Густаву Маннергейму, которую залили краской вечером 1 августа, не стали закрывать плёнкой от взглядов прохожих, как это произошло 19 июня, когда доску «покрасили» в первый раз.

Владислав Краев ИА REGNUM Доска Маннергейму со следами краски на стенах. 02.08.16

Как передает побывавший на Захарьевской улице Петербурга корреспондент ИА REGNUM, использованная активистами «Другой России» краска оказалась нестойкой, и ее смогли оперативно удалить с барельефа. Следы краски остались лишь на стенах здания.

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В нескольких метрах от доски дежурит одетый в гражданское сотрудник частного охранного предприятия «Защита». Он отказался общаться с корреспондентом агентства.

В то же время один из курсантов Военного инженерно-технического университета (ВИТУ), на здании которого установлена доска Маннергейму, на условиях анонимности рассказал ИА REGNUM, что в военном вузе отнюдь не рады появлению доски.

«Памятную доску университету навязали. Нам просто отдали приказ. Мы и сами не рады, но приказ есть приказ», — сказал курсант.

Он подтвердил, что именно курсантам по приказу командиров приходится заниматься удалением краски, которой уже во второй раз заливают «мемориал» пособнику Гитлера.

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Напомним, памятная доска Карлу Маннергейму появилась на фасаде здания ВИТУ на Захарьевской улице Петербурга 16 июня 2016 года. Доску открыли в присутствии главы администрации президента РФ Сергея Иванова и министра культуры Владимира Мединского. Во время открытия доски были слышны крики «Позор!». Появление доски подвергли резкой критике историки и общественные деятели.

Уже 19 июня неизвестные залили доску красной краской. После чего табличку закрыли черной пленкой. 29 июля очищенную от краски доску вновь открыли, приставив к ней частную охрану.

Вечером 1 августа группа активистов не зарегистрированной партии «Другая Россия» вновь залила доску красной краской. Охранники не смогли помешать активистам, а полиция не приехала на место происшествия.