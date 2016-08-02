Чебоксары, 2 августа, 2016, 11:10 — ИА Регнум. В Чувашии во II квартале текущего года зарегистрировано 616 случаев острых отравлений химической этиологии (в 2015 году — 783 случая). Показатель составил 49,8 на 100 тыс. населения, что на 21,2% ниже аналогичного прошлогоднего, сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Чувашии. Смертельных случаев было 109, из них более половины — в результате употребления алкогольных напитков.

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По данным ведомства, чаще всего в больницы с отравлением попадают мужчины (65%). С точки зрения социальной принадлежности наиболее уязвимые категории — безработные (47,6%), пенсионеры (21,4%), занятые (13,6%), дети (9,4%) и школьники (5,9%). В управлении отмечают, что 60,7% случаев отравления носили случайный характер (с целью опьянения, ошибочного приёма, самолечения и т.д.), в 20% имели суицидальный характер.

Умерли в результате отравления 109 человек (во II квартале 2015 года — 181 человек), показатель составил 8,8 на 100 тыс. человек. Из них более половины (55%) скончались после употребления алкоголя. Всего в апреле-июне зарегистрировано 264 алкогольных отравления (в апреле-июне 2015 года — 371), показатель составил 21,3 на 100тыс. населения (в апреле-июне 2015 года — 29,9). В том числе отравились алкоголем девять детей и пятеро подростков. В структуре отравлений спиртосодержащей продукцией удельный вес отравлений неуточнёнными спиртамисоставил 32,2%, в общей структуре отравлений — 13,8%.

Помимо этого, 99 человек попали в больницы после употребления лекарственных препаратов, трое — с пищевым отравлением (из них два грибами), один человек — с наркотическим отравлением.

Каксообщало ИА REGNUM, ранее Чувашия вошла в число самых «пьющих» регионов страны: по данным рейтинга, составленном в рамках проекта «Трезвая Россия», республика заняла 72 место из 85.

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В Чувашии правоохранители продолжают выявлять контрафактный алкоголь. В этом году в Новочебоксарске был вынесен приговор 48-летнему безработному горожанину бутлегеру, у которого в прошлом в гараже было изъято свыше 4,4 тыс. бутылок контрафактного алкоголя. Кроме того, обнаружено 73 пятилитровые канистры с немаркированной спиртосодержащей жидкостью, в семи из которых находился алкоголь, не отвечающий требованиям безопасности: он содержал токсичные микропримеси. Следствие установило, что злоумышленник четыре года продавал поддельную алкогольную продукцию под видом известных марок. Он получил 3 годаусловно. В апреле 2016 года в Чувашии был осуждён индивидуальныйпредприниматель, у которого в ходе следствия изъято более 1 тонны опасной спиртосодержащей жидкости. Ему назначено наказание в виде 220 часов обязательных работ.

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Помимо этого, в Чувашии продолжается расследование уголовного дела по факту смертельных алкогольных отравлений в ноябре 2015 года, когда погибли три человека. Все они употребили ром с этикеткой «Баккарди», который приобретался вне торговой сети. Задержаны четверо подозреваемых. Поданным СКР, в отсутствие лицензии они организовали в Чебоксарах и Алатыре сбыт по низким ценам спиртосодержащей продукции под видом элитного алкоголя. В рамках расследования уголовного дела изъято около 2000 коробок со спиртосодержащей продукцией, в каждой из которых было до 20 бутылок.

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