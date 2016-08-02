Улан-Удэ, 2 августа, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Трое малолетних детей выпали из окон 1 августа в Бурятии. Об этом сообщает МВД России по Республике Бурятия.

DeeDee51 Открытое окно

Так, первый случай произошел около 3-х часов дня в с. Иволгинск — из окна второго этажа частного дома выпал 5-летний ребенок.

«Малыш играл со своим братом, — говорится в сообщении. — Во время игры дети забрались на подоконник, один из них выдавил спиной москитную сетку и выпал из окна». Отмечается, что ребенок, который получил серьезные травмы, был доставлен в реанимацию БСМП.

Чуть позже в Улан-Удэ на ул. Пушкина полуторагодовалая девочка выпала с 4-го этажа, пока ее бабушка готовила на кухне.

«Девочка, находясь в другой комнате, залезла на подоконник и, выдавив москитную сетку, выпала из окна, — отмечается в сообщении. — Ребенок был доставлен в БСМП … 2 августа стало известно, что малышка скончалась».

Третий случай произошел на улице Столичной в Улан-Удэ. Из окна квартиры на 4-ом этаже выпал 5-летний малыш.

«Мальчик был доставлен в БСМП с ушибом голеностопного сустава и поверхностной раной лица», — говорится в сообщении.

По всем 3-м фактам сотрудники полиции проводят проверку.