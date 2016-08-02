Москва, 2 августа, 2016, 11:01 — ИА Регнум. В Москве задержаны соучастники группировки, подозреваемые в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве Юлия Иванова. По версии следствия, задержанные обманным путем завладели квартирой одинокого жителя столицы, а затем вывезли его за пределы региона для сокрытия преступления.

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«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 51-летнего Алиюсифа Мустафаева и 48-летнего Элшада Лясова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека группой лиц из корыстных побуждений») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)», — сообщили в СК.

По данным следствия, в мае 2016 года Мустафаев и Лясов познакомились с 50-летним москвичом, страдающим психическим заболеванием, и обманным путем заключили с ним договор купли-продажи на квартиру на Ангарской улице. Затем потерпевшего вывезли за пределы столичного региона, чтобы скрыть преступление.

«Следователям удалось установить неосведомленных лиц, привлекаемых обвиняемыми к совершению преступления, которые сообщили достоверную информацию о фигурантах уголовного дела», — сообщили в СК.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.