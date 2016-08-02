Москва, 2 августа, 2016, 10:59 — ИА Регнум. В России успешно завершились испытания беспилотного высотного летательного аппарата, способного выполнять функции низкоорбитальных и атмосферных спутников, сообщают «Известия» со ссылкой на Сергея Тыцыка, технического директора компании «Тайбер», являющейся разработчиком аппарата.

wetron.com.cn Беспилотник

По его словам, такие аппараты уже способны построить сеть ретрансляторов радио‑ и видеосигналов над любой территорией, включая арктическую. Они способны находиться в воздухе круглогодично, получая энергию от солнечных батарей и перелетая в зимнее время к экватору либо к южному полюсу планеты. Аппарат, получивший название «Сова», называют атмосферным спутником за его способность выполнять функции низкоорбитальных искусственных спутников. Первый прототип имеет девяти метровый размах крыла и массу 12 кг.

«Сова» построена из высокопрочного углеродного волокна, в любой момент её можно приземлить для ремонта как в автоматическом режиме, так и оператором в режиме ручного управления. Аппарат не нуждается в аэродромной инфраструктуре, идеально подходит для работы над малонаселенными территориями, морскими регионами и для выполнения как гражданских, так и военных функций.

Следующие испытания второго аппарата, имеющего втрое больший размер, намечены на сентябрь 2016 года.