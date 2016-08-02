Москва, 2 августа, 2016, 10:55 — ИА Регнум. В России с начала 2016 года по июль на 2,1% увеличена добыча нефти с газовым конденсатом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объём добычи составил 315,803 млн тонн. Соответствующие данные содержатся в отчёте ГП «ЦДУ ТЭК».

m.government.ru Добыча нефти

За указанный период также увеличился экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья — на 6,4%, составив 136,007 млн тонн. При этом ежесуточный объём добываемого чёрного золота в истёкшем месяце вырос до 10,85 млн баррелей по сравнению с 10,84 млн баррелей в предыдущем месяце.

При этом объём добываемого природного газа, напротив, сократился в годовом выражении на 1,2%, составив 352,291 млрд кубических метров. По сравнению с июнем текущего года добыча газа в июле выросла до 44,43 млрд кубических метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель директора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева, давая прогноз цен на нефть в августе, сообщила, что котировки нефти скоро вернутся к снижению. На это указывает статистика из США по коммерческим запасам нефти, числу буровых установок и ВВП. Кроме того, учитывается снижение деловой активности в Китае и рост добычи в странах ОПЕК и вне ее.

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