Архангельск, 2 августа, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Летняя школа Соловецких юнг завершила свою работу. На протяжении двух недель около 60 ребят из Архангельска, Северодвинска, Соловков и Костромы закрепляли полученные за год знания по морскому делу на практике. Этот год для школы особенный — юбилейный. Летняя Соловецкая школа юнг проходит уже в 10-й раз. Проект реализуется в Архангельской области с 2007 года. Организаторами выступает Соловецкий музей-заповедник и детский морской центр «Североморец» из Северодвинска, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Резвая

Программа Летней школы Соловецких юнг насыщенная и разноплановая. В этом году она приурочена к 75-летию прихода Северных конвоев. Это вязание морских узлов, флажный семафор, разборка и сборка автомата Калашникова, строевая и военная подготовка и, разумеется, история, как школы Соловецких юнг в годы Великой Отечественной войны, так и самого архипелага. После окончания занятий ребята сдают экзамен по курсу молодого юнгаша. Ученики, успешно сдавшие сложные зачеты, становятся инструкторами школы.

По давно сложившейся традиции каждый новый день участников школы начинается с торжественного поднятия государственного флага Российской Федерации.

«В этом году программа Летней школы Соловецких юнг реализуется в рамках трех проектов: по военно-патриотическому воспитанию, в рамках программы «Молодежь Северодвинска» и как специализированный профильный лагерь, — рассказала главный организатор школы, директор детского морского центра «Североморец» (г. Северодвинск) Ольга Щипина. — Программа школы разнообразная. Ребята изучают морские и военные дисциплины. Ведется большая культурно-образовательная работа. Посещаем много разных экскурсий и уже готовимся к следующему году. Школа будет отмечать 75-летие со дня своего основания. Запланировано много различных мероприятий. Например, мы присоединились к акции «Бессмертный экипаж». Инициатором акции выступили наши партнеры Костромской детский морской центр. Участниками Летней школы Соловецких юнг могут быть ученики детских морских центров или специализированных классов морской направленности».

Никита Алферов из 93-й архангельской школы стал участником Летней Соловецкой школы юнг уже в пятый раз и готов приезжать сюда снова и снова.

«В этом году я участвую в школе Соловецких юнг в качестве инструктора и старшего смены. Мне здесь очень нравится. Это прекрасная возможность найти друзей из других городов. Свою будущую жизнь хочу связать с морским делом. Планирую поступить в высшее военно-морское училище», — поделился своими впечатлениями Никита Алферов. Еще одна участница школы Дарья Пестова из Северодвинска приехала на Соловки впервые и уже сдала экзамен на инструктора.

«Наша школа Соловецких юнг — своеобразное продолжение школы юнг военных лет. Организовать такую смену непросто. Все дети разного возраста. Но мы не делим их по возрасту. Все они равномерно распределены по отделениям. В завершение школы всегда подводим итоги проделанной работы. Ребята делятся своими достижениями, передают опыт младшим. За две недели они систематизируют все знания, полученные в течение года. Проводя школу на Соловках, у нас есть уникальная возможность показать ребятам и дать почувствовать, как жили юнги военных лет», — рассказал руководитель школы Дмитрий Меньшиков.

Итоги Летней школы Соловецких юнг подвели на официальном закрытии, которое состоялось 31 августа в День военно-морского флота. Участники школы получили свидетельства и грамоты о прохождении школы. Справка:Соловецкая школа юнг была образована приказом наркома Военно-Морского Флота СССР, адмирала Николая Кузнецова в 1942 году. За три года 4111 мальчишек-добровольцев 14−16 лет, завершив обучение, ушли защищать Родину. Воспитанники школы воевали на кораблях всех флотов и флотилий страны.