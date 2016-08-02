Астана, 2 августа, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Казахстан получил в рамках военно-технического сотрудничества пять российских зенитных ракетных систем С-300, процедура оформления 170 ракет к комплексам для передачи завершается российской стороной, сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана.

mil.ru С-300

Вопросы взаимодействия обсудили в ходе двусторонней встречи министры обороны России и Казахстана Сергей Шойгу и Имангали Тасмагамбетов. Также обсуждался широкий круг вопросов в сфере обороны.

Помимо С-300 и ракет Россия поставит в Казахстан истребители Су-30СМ, вертолеты Ми-171Ш и Ми-35 и другое вооружение и оборудование. При этом стоимость вооружений будет такая же, как и для российских вооруженных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл 2 августа в Казахстан с рабочим визитом. В этот день на полигоне «Гвардейский» в Казахстане начнутся Армейские международные игры-2016, в которых примут участие представители армий 13 стран мира.