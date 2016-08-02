Организатор концерта группы «Ленинград» оштрафован за мат со сцены
Новосибирск, 2 августа, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Компанию «Мегаполис», которая организовала в Новосибирске концерт группы «Ленинград», оштрафовали за звучавшую со сцены нецензурную брань. Такое решение, как передает «Говорит Москва», принял мировой суд Новосибирска.
«ООО «Мегаполис» выплатит 40 тысяч рублей по решению мирового суда Калининского района города», — говорится в сообщении.
Представители компании вину не признают, так как направляла лидеру музыкального коллектива Сергею Шнурову обращение с просьбой воздержаться от мата.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июня в Новосибирске состоялся концерт группы «Ленинград». Власти города до начала мероприятия призывали коллектив воздержаться от нецензурной лексики во время выступления. В случае нарушений законодательства, местные власти обещали обратиться в правоохранительные органы.
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