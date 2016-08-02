Новосибирск, 2 августа, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Компанию «Мегаполис», которая организовала в Новосибирске концерт группы «Ленинград», оштрафовали за звучавшую со сцены нецензурную брань. Такое решение, как передает «Говорит Москва», принял мировой суд Новосибирска.

Цитата из т/ф «Собачье сердце», Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР Неприличными словами не выражаться!

«ООО «Мегаполис» выплатит 40 тысяч рублей по решению мирового суда Калининского района города», — говорится в сообщении.

Представители компании вину не признают, так как направляла лидеру музыкального коллектива Сергею Шнурову обращение с просьбой воздержаться от мата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июня в Новосибирске состоялся концерт группы «Ленинград». Власти города до начала мероприятия призывали коллектив воздержаться от нецензурной лексики во время выступления. В случае нарушений законодательства, местные власти обещали обратиться в правоохранительные органы.

Читайте также: «Ленинград» не намерен отказываться от мата на концерте в Новосибирске