Барнаул, 2 августа, 2016, 10:34 — ИА Регнум. На биатлонном комплексе Алтайского училища олимпийского резерва состоялся чемпионат России по летнему биатлону среди ветеранов. Как сообщает Алтайское спортуправление, в этом году состязания собрали более 60 участников из 9 регионов.

сайт «Алтайский спорт» Александр Тихонов – четырёхкратный олимпийский чемпион

Программа включала три старта: индивидуальную гонку, спринт и эстафету. Состязания проходили в четырех возрастных категориях: 30−39, 40−49, 50−55, 56 лет и старше. Почётным гостем стал легендарный Александр Тихонов — четырёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира. Он высоко оценил организацию чемпионата среди мастеров биатлона в Барнауле.

«Про условия кого ни спросишь — все довольны. Надо отдать должное вице-губернатору Сергею Локтеву, который так здорово поддерживает биатлон в регионе», — подчеркнул прославленный спортсмен. Сам же Сергей Локтев «отдал должное» биатлону, приняв участие во всех трёх гонках чемпионата среди ветеранов 56 лет и старше. В «индивидуалке» и спринте он стал седьмым, а в эстафете — вторым.

«Радует, что уровень организации соревнований растёт, это отмечают и сами мастера биатлона, и присутствующие здесь представители Союза биатлонистов России. В этом году впервые к нам приехали спортсмены из Саратовской области и Татарстана. География расширяется — это здорово!», — отметил первый вице-губернатор, комментируя итоги соревнований.

В индивидуальных гонках по две победы одержали олимпийский чемпион Сергей Тарасов из Барнаула и Михаил Бутырин из Саратова. Самой зрелищной получилась эстафета, где на старт вышли 15 команд. В составе одной из них выступали саратовцы Михаил Бутырин и Сергей Казаков — победители чемпионата мира среди ветеранов 2014 года в финском Контиолахти. Однако гонка у сборной Поволжья сразу не задалась, итог — десятое место. Основная борьба развернулась между алтайскими, новосибирскими и красноярскими спортсменами.

Победу, в итоге, одержали представители Новосибирска. Сборная Алтайского края финишировала второй, третий результат у красноярцев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года ветераны приезжали в Барнаул для участия в чемпионате по зимнему биатлону. Заявки на участие в нем подали 115 человек, из них 12 женщин. Это гости из 15 регионов, большинство представляют Сибирь и Дальний Восток.

Первый вице-губернатор Сергей Локтев ранее завоевывал титул серебряного призера летнего Чемпионата по биатлону среди ветеранов. Он является одним из самых спортивных в губернаторской команде.