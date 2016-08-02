Биробиджан, 2 августа, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Активист из Биробиджана Андрей Кирюшин адресовал президенту России Владимиру Путину петицию. В ней дальневосточник просит запретить Болонскую систему и вернуть советское образование. В противном случае, по его мнению, страна может повторить бремя Украины, где юные поклонники Адольфа Гитлера и Андрея Бандеры безнаказанно избивают ветеранов и стариков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Д.Пускин. Дополнительные занятия в школе

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В петиции, которая опубликована на открытой платформе change.org, житель Биробиджана отмечает, что образование затрагивает все российские семьи: равнодушных к этой теме быть не может.

«Однако приходится констатировать факт, что на протяжении 25 лет мы являемся свидетелями безобразного эксперимента над нашими детьми. Его итог — катастрофический уровень безграмотности выпускников школ и вузов, сомнительный набор ценностей, которые они разделяют», — констатирует Андрей Кирюшин.

Дальневосточник уверен, что подписав в 1999 году Болонскую декларацию, Россия разрушила отработанную до совершенства советскую систему образования. По его мнению, Болонская система образования — система оболванивания детей, стерильности учебников по гуманитарным дисциплинам, бесконечный тренинг в написании пропущенных букв и проставлении галочек в нужных клеточках.

«Это выкачивание из страны подающих надежды молодых специалистов под видом конвертации их дипломов. Хотя было бы кого выкачивать с их уровнем подготовки… В результате всего этого безобразия формируется личностный примитивизм целых поколений и полное отсутствие гордости за свою страну», — считает активист.

«Хотите, чтобы ваши дети выросли Иванами, не помнящими родства? — вопрошает биробиджанец. Вас не пугает то, что происходит на Украине, где юные поклонники Гитлера и Бандеры безнаказанно избивают ветеранов и стариков, убивают и жгут сотни людей? Хотите, чтобы в России было так же?»

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая во время шествия «Бессмертного полка» по улицам Киева произошла потасовка, она в итоге переросла в драку. Неизвестные распылили в колонне слезоточивый газ. Кроме того, на девочку и её мать, которые пришли в Парк Славы с георгиевской лентой, напал неонацист. Позже спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Россия вложила бюджет небольшого города для дестабилизации обстановки на Украине в период майских праздников.