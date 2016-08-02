Тамбов, 2 августа, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Вячеслав Володин встретился в Москве с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным и его заместителем Тамарой Фроловой. В ходе встречи был решен вопрос о реализации проекта «Наш двор» в Тамбове, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбов

Александр Никитин рассказал Вячеславу Володину о выполнении «майских указов» президента Владимира Путина и реализации инфраструктурных проектов в регионе, развитии агропромышленного сектора. Губернатор поблагодарил Вячеслава Володина за постоянную поддержку, которая «крайне важна для Тамбовщины», говорится в релизе.

Тамара Фролова обратилась к замглаве президентской администрации с просьбой оказать содействие в благоустройстве областного центра. Она отметила, что в Саратове — родном городе Вячеслава Володина, по его инициативе ведется масштабный проект «Наш двор», в рамках которого благоустраиваются многие дворовые территории, в местах отдыха устанавливаются детские и спортивные площадки. Вячеслав Володин поддержал инициативу и предложил реализовать проект «Наш двор» и в Тамбове, сообщают региональные власти.

«Такой проект весьма актуален для Тамбова, — подчёркивает Александр Никитин, — многие тамбовские дворы нуждаются в обновлении, асфальтировании, озеленении, во многих давно пора поменять освещение, установить видеонаблюдение, оборудовать площадки, где и дети, и взрослые могли бы проводить свободное время, полноценно отдыхать».

Власти отмечают, что в Тамбове работы по ремонту дворовых территорий начнутся уже этим летом. В области будет сформирован общественный совет проекта. Перечень дворов и зеленых зон, которые будут включены в проект, определят сами жители.

На эти цели будет выделено свыше 120 млн рублей. Из средств областного бюджета на дорожные работы в рамках проекта выделяется 76 млн рублей, еще 45 млн рублей — на прочие работы по программе «Народная инициатива». Более 20 млн рублей будут потрачены на приобретение 32 детских игровых площадок. Координировать работу проекта «Наш двор» в Тамбове будет вице-губернатор Тамара Фролова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Поволжье подобная программа реализуется в ряде городов — в частности, в Саратове и Чебоксарах. В столице Чувашии программа ремонт дворовых территорий проводится за счёт средств республиканского и муниципального бюджетов — в этом году на эти цели в общей сложности выделено 90 млн рублей: будут приведены в порядок 140 дворов, построено 110 парковок. После установки малых архитектурных форм дальнейшее их содержание передается управляющим компаниям или ТСЖ.