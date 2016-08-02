Калининград, 2 августа, 2016, 10:46 — ИА Регнум. В Калининградской области уволена чиновница, параллельно работавшая в иностранной НКО. Как сообщили сегодня, 2 августа, корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Зеленоградского района, речь идёт о председателе общественной организации «Зеленоградск-Пиннеберг» Елене Александровой, которая работала в администрации Зеленоградского городского округа в должности замначальника отдела формирования, финансирования и казначейского исполнения бюджета.

zel-pin.ucoz.ru Провокационный снимок под названием «Взятие Кранца» на официальном сайте НКО «Зеленоградск-Пиннеберг»

По данным прокуратуры, деятельность председателя НКО «Зеленоградск-Пиннеберг» сопряжена с распоряжением финансовыми ресурсами организации, равно как и работа в бюджетном отделе горадминистрации связана с финансами, в частности, с исполнением бюджета городского округа.

«При таких обстоятельствах у муниципального служащего, принимающего управленческие и иные решения, возможно возникновение конфликта интересов», — отметили в надзорном ведомстве. Кроме того, согласно Федеральному закону «О муниципальной службе в Российской Федерации», муниципальному служащему запрещено входить в состав органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций.

В результате по представлению прокурора Зеленоградского района Андрея Фёдорова Александрова уволена из администрации.

ИА REGNUM уточняет, что общественная организация «Зеленоградск-Пиннеберг» была создана в 1996 году, акцентировав внимание на школьниках и учителях Зеленоградского района. Елена Александрова возглавляет НКО последние шесть лет.

По данным справки, опубликованной на сайте МИД России в 2015 году, особенностью работы НКО является проект направления российских школьников в школы Пиннеберга на непрерывную годичную учебу. Так, за прошедшие двадцать лет 86 калининградских школьников прошли такой одногодичный курс обучения. Кроме того, российским студентам со знанием немецкого языка предоставлена возможность практики на фирмах Пиннеберга.

Отметим, НКО «Зеленоградск-Пиннеберг» не внесена в реестр иностранных агентов Минюста России.

Город Пиннеберг расположен на севере Германии (земля Шлезвиг-Гольштейн). Интерес жителей Пиннеберга к Зеленоградску имеет исторические корни. Весной 1945 года, когда Красная армия выбила немецко-фашистские войска с территории Восточной Пруссии, большинство немецких семей, проживавших в г. Кранце (ныне Зеленоградск), осели именно в Пиннеберге.

Напомним, за последний год в Калининградской области федеральные структуры усилили внимание к НКО с немецкой составляющей. В частности, в сентябре 2015 года по решению суда была ликвидирована общественная организация «Ясно-Полянский союз немецко-русской культуры «Тракенен», созданная в начале 90-х годов (её экс-руководителю Димитару Муниру запрещён въезд в Россию). В мае 2016 года Минюст России включил в реестр иноагентов НКО «Ганзейское бюро/Информационное бюро земли Шлезвиг-Гольштейн в Калининграде», работающее в российском эксклаве с 1992 года.

Также в течение года были серьёзные претензии к Немецко-Русскому дому, начавшему работу в Калининграде также в 90-е годы. В настоящее время учреждение ожидает итогового решения со стороны Минюста.