Москва, 2 августа, 2016, 10:15 — ИА Регнум. В России в январе-июне 2016 года за нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака были привлечены к административной ответственности 6534 человека.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж Вячеслав Котеночкин. 1971. СССР Дым сигарет

В числе нарушителей вошли около 2700 граждан, более 1900 работников организаций-продавцов табачной продукции, более 900 индивидуальных предпринимателей и около 1000 юридических лиц.

Общая сумма назначенных административных штрафов составила свыше 67 млн рублей.

Роспотребнадзор продолжит осуществлять надзор за соблюдением закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Отметим, употребление табака в мире ежегодно приводит почти к 6 миллионам случаев смерти, из которых более 5 миллионов случаев происходит среди потребителей и бывших потребителей табака, и более 600 тыс. — среди некурящих людей, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма.

По данным ВОЗ в мире 90% смертей от рака легких, 75% от хронического бронхита и 25% от ишемической болезни сердца обусловлены курением.

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Как сообщало ИА REGNUM, число граждан, курящих только в разрешенных законом местах в 2015—2016 гг. держится на уровне 56−55%. При этом нарушителей «антитабачного закона» стало заметно меньше: с 42% в 2014 г. до 33% в 2016 году.