Вашингтон, 2 августа, 2016, 10:11 — ИА Регнум. В США стартовала технологическая подготовка к производству модернизированной атомной бомбы B61−12, состоящей из «старейших компонентов» в арсенале страны, сообщает Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA).

Является работой Федерального правительства США Взрыв однофазной ядерной бомбы мощностью 23 кт. Полигон в Неваде (1953 год)

Всего на программу администрации президента США Барака Обамы по обновлению ядерных сил планируется потратить, по оценке Пентагона, от $350 до $450 млрд. До начала подготовки к производству была завершена инженерная фаза программы, она длилась четыре года.

Таким образом, начался заключительный этап разработки, за которым последует производство модифицированной атомной бомбы. Пентагон заявил о начале производства в 2020 финансовом году.

О том, что текущая модификация атомной бомбы В61 состоит из «старейших компонентов», заявил глава NNSA Фрэнк Клотц. Он считает, что после модернизации система проработает еще «по меньшей мере 20 лет». Ожидается, что общая стоимость проекта B61−12LEP составит $8,4 млрд.

Мощность бомбы будет составлять порядка 50 килотонн в тротиловом эквиваленте. Изделие получит хвостовые рули и станет корректируемым, а также лишится громоздкой парашютной системы, что должно позволить разместить эти ядерные бомбы на истребителях F-35 Lightning II.

Напомним, бомба B61, созданная в 1963 г. в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико, является основным термоядерным оружием стратегических ядерных сил США. B61−12 представляет собой двенадцатую модификацию бомбы B61, существующей в четырех модификациях — B61−3, — 4, — 7 и — 10. Предполагается, что B61−12 заменит их все.

Заключительные испытания модернизированной атомной бомбы B61−12 прошли на полигоне Тонопа в Неваде в ноябре 2015 года. Бомба продемонстрировала штатную работу в условиях управляемого полета. Сбоев и нештатных ситуаций во время испытания не было, телеметрическая информация собрана и сделаны необходимые видеозаписи.

Ядерные бомбы серии В61 присутствуют на боевых самолетах ВВС США и НАТО. Также известно, что американские инструкторы активно обучают работе с данным ядерным боеприпасом пилотов ВВС Польши и стран Прибалтики.