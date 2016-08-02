Москва, 2 августа, 2016, 10:05 — ИА Регнум. В Москве в районе ЗИЛа появится набережная, от которой вверх по течению запустят речные трамвайчики. Помимо этого на ЗИЛе планируют построить паромную переправу. Об этом в интервью m24.ru рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Москва. Берсеневская набережная

«В районе ЗИЛа будет 11-километровая набережная. Там появится причал. В перспективе мы планируем запустить там первое регулярное пассажирское речное движение: либо до метро «Таганская», либо до «Китай-города». Дорога до ЗИЛа из центра по воде будет занимать около 15−20 минут», — заявил Кузнецов.

По словам архитектора, существует несколько проектов по развитию водного движения. Например, возле ЗИЛа предполагается организовать переправу на другой берег реки.

«Мы хотим организовать паромное движение, чтобы горожане могли добираться туда со стороны станции метро «Нагатинская».

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что освоение бывшей территории ЗИЛа — один из стратегических проектов Москвы на ближайшие годы. На набережной появится один из новых речных портов, свяжет район с другими общественными площадками города.

11 декабря 2014 года компания «Меганом» стала победителем конкурса на концепцию развития набережных Москвы-реки. В будущем компания планирует построить в городе сеть причалов и речных парков.