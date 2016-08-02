Сыктывкар, 2 августа, 2016, 10:00 — ИА Регнум.



cleper.ru Суд

Вынесен приговор бывшему генеральному директору ОАО «Ухтанефтегазгеология», депутату Государственного Совета Республики Коми Акифу Саядову. Он признан виновным в присвоении и растрате в особо крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

Следствием и судом установлено, что при заключении договоров поставки и хранения оборудования для геологоразведочных работ фигурант присвоил более 42 млн. рублей денежных средств возглавляемого им предприятия и в последующем их легализовал.

В 2008—2009 гг. Саядов заключил договоры поставки оборудования для геологоразведочных работ, по которым ОАО «Ухтанефтегазгеология» (единственный акционер предприятия — Российская Федерация) произвело оплату в размере более 37 млн рублей. При этом из перечисленных предприятием денежных средств на приобретение оборудования потрачены не все средства, а значительная их часть — свыше 14 млн рублей похищена Саядовым.

В период с января 2009 года по март 2013 года по указаниям генерального директора в служебные документы вносились заведомо ложные сведения, служившие основанием для начисления ему заработной платы, оплаты командировочных расходов и осуществления иных выплат, в период его поездок в Республику Азербайджан, которые осуществлялись в личных целях без оформления необходимых в данных случаях документов о командировках либо отпусках. Тем самым необоснованно руководителю было выплачено более 1,1 млн. рублей, чем причинен имущественный ущерб предприятию на соответствующую сумму.

Кроме того, в конце 2010 года по указанию Саядова за счет средств предприятия осуществлена оплата в сумме 147 тыс. рублей по договору с ООО «Комитет по наградам и званиям» за оказанные лично ему услуги — награждение орденом «Почетный гражданин России» и оказание сопутствующих информационно-имиджевых услуг. В них вошли вручение ордена, удостоверения к нему, наградных часов, рамки к автомобильным номерам, лацканного знака, настенной плакетки. При этом вышеуказанная награда не предусмотрена Указом Президента Российской Федерации «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» №1099 от 07.09.2010.

Помимо этого Саядов признан виновным в хищении денежных средств ЗАО «Интанефть» в сумме 8,8 млн рублей, которые предприятие перечислило по фиктивному договору приобретения труб.

Вину в инкриминируемых деяниях Саядов не признал, однако в ходе следствия возместил ОАО «Ухтанефтегазгеология» ущерб по эпизодам необоснованного начисления заработной платы и расходования денежных средств на награждение орденом.

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в доход государства в размере 1 млн рублей. Мера пресечения в отношении Саядова изменена на заключение под стражу.