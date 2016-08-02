Барнаул, 2 августа, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Региональное власти изыскали в бюджете дополнительные средства для оплаты уже проведенных мероприятий по восстановлению объектов коммунального хозяйства, пострадавших во время весеннего паводка 2014 года на территории Алтайского края. Как сообщает официальный сайт региона, речь идет о 58,6 млн рублей.

официальный сайт Алтайского края Наводнение в Барнауле. 2014 год

Как пояснили в Главном управлении строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, восстановительные работы были завершены еще до 1 ноября 2014 года. Подрядные организации произвели их за счет собственных средств.

«Согласно экспертизе сметной стоимости, на ликвидацию последствий паводка в коммунальной сфере направили более 140 млн рублей. Ранее в июле прошлого и апреле текущего года из средств краевого бюджета на оплату работ выделили 83 млн рублей. В рамках исполнения этого распоряжения подрядные организации получат полный расчет за проведенные ремонтные работы», — отметили также в Алтайглавстрое.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае — июне 2014 года на Алтае в связи с обильными осадками произошло сильное наводнение, в воде оказались тысячи домов.

«За всю историю наблюдений такого разрушительного природного явления на нашей территории не было: было подтоплено 128 населенных пунктов, непосредственно пострадали от наводнения 52 тыс. наших жителей, было разрушено 250 километров автомобильных дорог, 68 мостов, 88 социальных объектов», — напомнил глава Алтайского края Александр Карлин в ходе февральской встречи с главной государства Владимиром Путиным.

На устранение последствий наводнения федеральные власти суммарно выделили более 7 млрд рублей. Размер выплат по одному страховому случаю варьировался от 12 тысяч до 735 тысяч рублей