Пекин, 2 августа, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Власти КНР планируют объединить все крупные сталелитейные предприятия страны в два государственных объединения: Южно-китайскую и Северно-китайскую сталелитейные группы. Подробности слияния пока неизвестны, однако, как утверждают источники, знакомые с ситуацией, созданные объединения станут одними из самых крупных в мире.

metalinfo.ru Металлопрокат

Правительство КНР пока не прокомментировало новость о возможном объединении. Известно, что основу Северной группы составят Hebei Iron & Steel и Shougang Group. Южная группа будет представлена Baosteel Group и Wuhan Iron & Steel, пишет «Чжунго жибао».

Как утверждают эксперты, принятые меры позволят объединить производственные базы и сократить излишние производственные мощности. Кроме того, китайские сталилетейные объединения смогут конкурировать с ведущими иностранными корпорациями.

Baosteel является крупнейшей сталелитейной корпорацией Китая, занимая 5-е место в мире по объему выплавки стали. В 2015 г. Baosteel выплавила более 36,11 млн тонн стали. Wuhan Iron and Steel занимает 6-е место в КНР с производственным объемом в 26 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские металлургические предприятия Wuhan Iron and Steel Сo Ltd. и Baosteel Corp. опубликовали заявления, согласно которым с 27 июня временно приостанавливается торговля акциями «для проведения стратегической реструктуризации». Китайские СМИ восприняли опубликованное заявление как намек о готовящемся слиянии крупнейших сталелитейных предприятий КНР. Слухи о возможность слиянии Wuhan Iron and Steel и Baosteel появились еще в 2015 г., однако представители компаний неоднократно их опровергали.