Москва, 2 августа, 2016, 09:39 — ИА Регнум. Пара USD/RUB снова пошла в рост, достигнув отметки 66,55. И скорее всего, на этом пара не остановится, так как за время закрытия российских площадок, Brent продолжила падение и обновила 3,5-месячный минимум, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«К сожалению, на текущий момент, факторов в пользу падения рубля достаточно много, начиная от сезонного снижения цен на нефть и заканчивая восстановлением спроса на доллар США после недавних распродаж. Стоит отметить, что публикуемые сегодня, 2 августа, американские отчеты по личным доходам и расходам могут оказать влияние на динамику USD: если темпы прироста окажутся слабее ожиданий, это может вновь надавить на доллар, а, значит, создать условия для кратковременного восстановления рубля», — пояснила Афанасьева.

Читайте также: «Рубль остаётся наедине с нефтью»

«Таким образом, если с утра по USD/RUB ожидается резкий скачок вверх с ближайшей целью на отметке 67,00, то уже к закрытию пара может вернуться в район 65,80», — полагает эксперт.

Читайте также: Доллару место выше 67 рублей

Как сообщало ИА REGNUM, на 2 августа Центробанк РФ установил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Так, доллар США понижен к рублю на 1,1 рубля до 65,95 рубля. Евро уменьшился на 72,76 коп. и составил 73,65 рубля. Цена на нефть марки Brent выросла на 0,45% — до $42,33.