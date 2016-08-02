Абакан, 2 августа, 2016, 09:38 — ИА Регнум. В Хакасии за июль текущего года значительно подорожал картофель — на 25,3%. Также выросли цены на куриные яйца (9,9%), морковь (6,8%), капусту (5,7%), яблоки (5,4%), репчатый лук (4,3%).

wallspaper.ru Картофель

Как сообщили ИА REGNUM в Минстрое Хакасии (именно это министерство предоставляет информацию о динамике цен на продукты питания в регионе — прим. ИА REGNUM ), сахар-песок за месяц подорожал на 3,3%.

Кроме того, по данным еженедельного мониторинга, с 25 июля по 1 августа в Хакасии подорожала свинина — на 1,5%. За этот период зарегистрировано и снижение цен. В частности, говядина подешевела на 0,4%, баранина — на 3%, рис шлифованный — на 2%. Картофель, который значительно подорожал в целом за прошедший месяц, в последнюю неделю июля упал в цене на 1,2%.

Местные сельхотоваропроизводители связывают июльский рост цен на картофель с появлением нового урожая: цена на свежий картофель оказалась гораздо выше, чем на прошлогодний урожай. Сахар подорожал, так как наступила пора домашних заготовок: «Повысился спрос на сахар. И продавцы подняли цены, чтобы заработать на этом пиковом спросе».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии потребительские цены на все товары и услуги за январь — июнь текущего года выросли на 2%. По данным Хакасстата, это на 4,3 процентных пункта ниже, чем за январь — июнь 2015 года.