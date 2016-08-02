Москва, 2 августа, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Уже в будущем году значительное число жителей США и Европы откажется от банковских карт для оплаты товаров и станет использовать для этой цели мобильный телефон. Чуть позже массовый отказ от карт произойдет и в России, заявил старший вице-президент Сбербанка по IT-технологиям Никита Волков, сообщает портал banki.ru.

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В ходе международного дизайн-хакатона, организованного компанией «Сбербанк-технологии», топ-менеджер Сбербанка назвал грядущее изменение способа оплаты товаров «революцией».

»По моей оценке, клиенты перестанут платить карточками и массово в торговых сетях начнут платить мобильным телефоном в России 2018 году», — отметил Волков.

Он пояснил, что в США и в Европе массовый переход от оплаты картами произойдет в 2017 году. На следующем этапе развития технологий идентификация клиентов банка должна осуществляться с помощью биометрии, однако, по мнению Волкова, это пока «за горизонтом».

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