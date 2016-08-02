Вашингтон, 2 августа, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Результаты ноябрьских выборов президента США могут быть подтасованы. Об этом, как передает «Эхо Москвы», заявил кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп, выступая на встрече со своими сторонниками в городе Колумбусе (штат Огайо).

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам миллиардера, сторонники Республиканской партии должны быть осторожнее, потому что у них «могут украсть эти выборы».

При этом Трамп не стал уточнять, о какого рода подтасовках может идти речь.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече со сторонниками в штате Огайо заявил, что США могут спровоцировать начало Третьей мировой войны, если попробуют помочь Украине вернуть Крым.

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