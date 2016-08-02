Калуга, 2 августа, 2016, 09:16 — ИА Регнум. 1 августа глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в рабочем совещании руководителей подразделений Городской Управы.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Городской Думы Калуги, одним из основных вопросов повестки дня был перевод жилых домов на индивидуальное отопление и установка общедомовых приборов учёта тепловой энергии.

Ранее на федеральном уровне было принято решение существенно повысить коэффициенты оплаты за тепло для домов, не оборудованных приборами учёта. Наибольший рост платежей ожидает жильцов малоэтажных домов, избежать роста платежей для населения возможно за счёт перехода на индивидуальное отопление или установки приборов учёта.

Как сообщил участникам совещания начальник управления ЖКХ Сергей Струев, в Калуге существует техническая возможность перевести на индивидуальное отопление 455 домов, но дали своё согласие собственники только 46 домов.

Всего в городе 2323 дома подключены к централизованной системе отопления, в настоящее время лишь 387 многоэтажек оснащены приборами тепловой энергии — 21%.

Также Струев сообщил, что правительством РФ было принято решение предоставить регионам возможность поэтапного введения повышающего коэффициента при оплате за потребленное тепло. Отсрочка на введение новых тарифов может быть предоставлена до 2020 года. Вопрос о сроках введения новых тарифов будет рассмотрен Городской Думой.

«В июне на заседании Городской Думы мы решили отложить введение повышающих коэффициентов и предложили управлению ЖКХ разработать программу установки приборов учёта и перевода домов на индивидуальное отопление, — отметил глава Калуги Александр Иванов, — решение правительства РФ фактически подтвердило нашу правоту. На ближайшем заседании Городской Думы мы вернёмся к рассмотрению этого вопроса, заслушаем предложения управления ЖКХ, рассмотрим ситуацию по отдельным домам. Депутаты и территориальные общины подключатся к ведению разъяснительной работы с жителями, кроме того через средства массовой информации мы постараемся донести до людей все выгоды от перехода на индивидуальное отопление и установки приборов учёта, ведь в этом случае они будут платить только за потреблённый ресурс».

По словам Сергея Струева, в результате установки приборов учёта, экономия при оплате тепловой энергии составит порядка 30%.