Сотрудник ФБР сознался в шпионаже в пользу властей Китая
Нью-Йорк, США, 2 августа, 2016, 09:17 — ИА Регнум. В суде Нью-Йорка сотрудник ФБР Кун Шан Чан подтвердил факты передачи секретных данных правительству КНР и признал себя виновным в шпионаже, сообщает Reuters.
В ходе слушаний 46-летний Кун Шан Чан, арестованный в марте этого года, рассказал, что в период с 2011 по 2016 год передавал китайской стороне информацию о планах поездок сотрудников ФБР и снимки секретной документации, получая за это денежное вознаграждение.
«В то время я знал, что это неправильно, я раскаиваюсь в своих действиях», — сказал Чан на процессе.
Ранее прокуратура предъявила Чану обвинения по нескольким статьям. Так, ему инкриминировали сокрытие сведений о его взаимодействии с технологической компанией из КНР, представители которой имели связи с властями государства.
Кун Шан Чан родился в Китае, позже переехал в США и получил гражданство. С 1997 года он работал в ФБР на должности технического специалиста по электронике.