Нью-Йорк, США, 2 августа, 2016, 09:17 — ИА Регнум. В суде Нью-Йорка сотрудник ФБР Кун Шан Чан подтвердил факты передачи секретных данных правительству КНР и признал себя виновным в шпионаже, сообщает Reuters.

marketing-chine.com Шпионаж в пользу КНР

В ходе слушаний 46-летний Кун Шан Чан, арестованный в марте этого года, рассказал, что в период с 2011 по 2016 год передавал китайской стороне информацию о планах поездок сотрудников ФБР и снимки секретной документации, получая за это денежное вознаграждение.

«В то время я знал, что это неправильно, я раскаиваюсь в своих действиях», — сказал Чан на процессе.

Ранее прокуратура предъявила Чану обвинения по нескольким статьям. Так, ему инкриминировали сокрытие сведений о его взаимодействии с технологической компанией из КНР, представители которой имели связи с властями государства.

Кун Шан Чан родился в Китае, позже переехал в США и получил гражданство. С 1997 года он работал в ФБР на должности технического специалиста по электронике.